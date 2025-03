(SN; Alta Gracia) En su columna semanal, el economista y profesor universitario Eduardo González Olguín, analizó el complejo panorama económico que enfrenta la Argentina, destacando cómo la situación financiera del país influye directamente en las elecciones nacionales. “La economía nos lleva por delante, los números definen gran parte de lo que pasa en las elecciones. El pueblo argentino decide, en gran medida, por su bolsillo”, expresó González Olguín en su análisis, citando un dicho histórico del ex presidente argentino, Juan Domingo Perón: "La víscera más sensible de los argentinos es el bolsillo".

González Olguín también se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Caputo, sobre el préstamo de 20,000 millones de dólares que la Argentina espera recibir del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Lo que me llamó la atención de las palabras de Caputo es que, por un lado, habla de la posibilidad del préstamo, pero, por otro, deja en claro que el destino de esos fondos no está claro. No sabemos si serán usados para financiar el dólar planchado, como pretende el gobierno, o si se destinarán a otros fines", indicó.

El economista subrayó que, en su opinión, el gobierno argentino podría estar anticipando una devaluación, a pesar de las desmentidas oficiales. "Cuando escuchamos al gobierno negar una devaluación, inmediatamente me acordé de lo que enseñan los manuales de política económica: si un gobierno está considerando una devaluación, lo primero que debe hacer es negarlo públicamente", señaló González Olguín.

En cuanto al manejo de las reservas del Banco Central, el columnista advirtió sobre la falta de recursos suficientes para mantener el dólar bajo control. "Estamos viendo que el gobierno está aplicando menos dólares que antes para mantener la cotización del dólar oficial. Esto sugiere que no tienen suficientes reservas y, en consecuencia, el dólar comienza a aumentar", dijo. Además, planteó una inquietud creciente sobre el uso de los depósitos en dólares en el Banco Central. "Se rumorea que el gobierno podría estar utilizando los encajes de los bancos, es decir, el dinero de los ahorristas, para sostener artificialmente el tipo de cambio. Esta es una preocupación que está sonando cada vez más fuerte entre los economistas", agregó.

González Olguín también se mostró escéptico sobre la capacidad del gobierno para afrontar el pago de la deuda externa. "El gobierno ya está gastando unos 1,000 millones de dólares por semana para sostener el tipo de cambio, y si el préstamo del FMI no llega a tiempo, podríamos ver un panorama mucho más complicado. Incluso los depósitos en dólares no son ilimitados, y los operadores del mercado ya están anticipando una devaluación", explicó.

El economista concluyó su intervención hablando sobre la situación política interna, donde se mencionan las dificultades para llevar adelante las reformas económicas necesarias. "No solo los economistas liberales, como el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, están recomendando que se piense en un plan B. Todos los economistas coinciden en que el gobierno está tomando decisiones que podrían llevarnos a una devaluación desordenada, algo que ya hemos vivido en la historia argentina y que terminó en un desastre económico", opinó González Olguín.

Finalmente, destacó que el impacto de la economía en las elecciones será decisivo. "La situación económica afecta directamente a las elecciones. Si el gobierno no logra estabilizar la economía, los platos rotos los vamos a pagar todos, especialmente en un contexto electoral donde la gente evalúa su situación personal", concluyó.