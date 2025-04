(SN; Alta Gracia) En su columna habitual en Siempre Radio, el economista Eduardo González Olguín trazó un panorama crítico sobre el contexto económico actual y la negociación en curso entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, advirtió que el eventual préstamo por 20 mil millones de dólares podría no representar una solución concreta si los fondos no se materializan en dólares líquidos.

“Lo que se está negociando son derechos especiales de giro (DEG), una moneda contable del FMI que no sirve para pagar importaciones ni para intervenir en el mercado cambiario. Si esos fondos no se transforman en dólares billete, no van a servir para afrontar la crisis”, explicó el especialista.

González Olguín señaló que solo tres países dentro del FMI —Estados Unidos, Japón y Alemania— tienen la capacidad de convertir los DEG en dólares efectivos, lo que vuelve incierto el impacto real del acuerdo. Además, subrayó que varios miembros del directorio del organismo, como España y Brasil, ya adelantaron su rechazo a la propuesta, mientras que Japón mantiene una postura ambigua.

El economista también se refirió a la figura de Luis Caputo, actual ministro de Economía, cuestionado por su rol durante la gestión de Mauricio Macri. “En ese momento, el Fondo pidió su salida como condición para otorgar el préstamo. Hoy, vuelve a estar al frente del diseño económico, lo cual genera desconfianza”, expresó.

Respecto a la situación cambiaria, González Olguín advirtió que el Banco Central perdió 165 millones de dólares esta semana intentando contener las cotizaciones de los dólares financieros, mientras que las reservas brutas cayeron a 24.700 millones. “Estamos quemando los ahorros de los argentinos y eso podría derivar en una corrida bancaria”, alertó. Según relató, el viernes pasado el BCRA debió entregar 85 millones de dólares en billetes a los bancos ante el aumento de los retiros de depósitos.

Finalmente, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante el nuevo escenario global. “Mientras Estados Unidos adopta políticas proteccionistas y redefine el comercio internacional, Argentina sigue desprotegiendo su economía. Si no reaccionamos, corremos el riesgo de convertirnos en una mera exportadora de materias primas”, concluyó.