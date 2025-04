(New York; EE.UU; SN, con información de CNN) Una fotografía estremecedora de un niño palestino que perdió ambos brazos en un ataque aéreo israelí en la devastada ciudad de Gaza ha sido galardonada con el prestigioso premio World Press Photo del año.

La autora de esta poderosa imagen es Samar Abu Elouf, una fotógrafa palestina originaria también de Gaza. Abu Elouf conoció a Mahmoud Ajjour, de tan solo nueve años, tres meses después del trágico suceso que le arrebató un brazo y le hirió gravemente el otro. Ajjour y su familia fueron evacuados a Doha, Qatar, donde actualmente reside la fotógrafa, para recibir la atención médica necesaria.

La desgarradora realidad de la situación quedó plasmada en las palabras de Abu Elouf en las notas que acompañaban la fotografía, que fue tomada y posteriormente publicada en The New York Times. "Una de las cosas más difíciles que me explicó la madre de Mahmoud fue cómo, cuando él se dio cuenta de que le habían amputado los brazos, lo primero que preguntó fue: ‘¿Cómo podré abrazarte?’", escribió la fotógrafa.

Esta imagen se erige como un crudo recordatorio de las consecuencias a largo plazo de la guerra en Gaza, un conflicto que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado una destrucción generalizada y el desplazamiento masivo de sus habitantes. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que aproximadamente la mitad de las víctimas mortales son mujeres y niños. El incesante ataque de Israel contra Gaza se desencadenó tras el brutal ataque perpetrado por militantes de Hamás el pasado 7 de octubre.

Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva de World Press Photo, destacó en un comunicado de prensa la fuerza evocadora de la fotografía ganadora: "Esta es una foto serena que habla con fuerza. Cuenta la historia de un niño, pero también la de una guerra más amplia que tendrá un impacto durante generaciones".

El jurado encargado de seleccionar la imagen ganadora examinó este año cerca de 60.000 obras presentadas por 3.778 fotógrafos provenientes de más de 140 países. Lucy Conticello, directora de fotografía de la revista M de Le Monde y miembro del jurado, explicó que se consideraron tres temas centrales en las fotografías finalistas: conflicto, migración y cambio climático.

Sin embargo, Conticello también ofreció una perspectiva más esperanzadora al señalar: "Otra forma de verlas es como historias de resiliencia, familia y comunidad".

El contraste palpable en la fotografía ganadora –la yuxtaposición de luz y oscuridad, belleza y dolor– fue un factor determinante que capturó la atención del jurado, añadió la directora de fotografía.

Junto a la impactante imagen de Mahmoud Ajjour, otras dos obras fueron finalistas en esta edición del prestigioso premio: una fotografía casi etérea de migrantes chinos buscando calor junto a una fogata tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, y una conmovedora imagen de un joven caminando por el lecho seco de un río amazónico hacia su aldea, que anteriormente solo era accesible en barco.