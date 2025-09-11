Más ajuste: el Gobierno admitió errores, pero aseguró que no cambia el rumbo

(SN; con información de NA) El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este jueves que el Gobierno cometió “errores” en la gestión, pero afirmó que no habrá cambios en el programa económico pese a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, declaró en diálogo con A24. Aseguró que la ciudadanía “se tiene que adaptar al nuevo sistema” y que en octubre el oficialismo logrará un resultado distinto: “La gente nos va a acompañar. Vamos a ganar, y no solo ganar, queremos arrasar”.

El funcionario insistió en que no existen “soluciones mágicas” y remarcó que el Gobierno no está dispuesto “a seguir aumentando pobres” ni a “ceder a volvernos Venezuela”.

Adorni admitió que en los comicios del domingo pasado hubo un “error político claro” porque “no se le llegó a explicar a todos los bonaerenses de manera simple” las medidas adoptadas. Como ejemplo, sostuvo que “no es un tema menor haber bajado la pobreza 20 puntos”.

Al referirse a la economía, destacó que “hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les cuesta arrancar”, aunque advirtió que se trata de un proceso de “mediano y largo plazo”.

Sobre las causas de la derrota, atribuyó responsabilidad al “aparato político” del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que “jugó al 101 por ciento” con la movilización de intendentes y con un sistema electoral que “no quiso adaptarse al siglo XXI ni a la Boleta Única de Papel”.

“Hoy estamos en un punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y que nos lleva a un país próspero, sin inflación y con mejores salarios”, concluyó.