Veto: Milei bloquea la Ley de ATN y profundiza el conflicto con gobernadores

El veto total del Proyecto de Ley Nº 27.794 profundiza la tensión entre el Gobierno y los gobernadores, bloqueando la distribución automática de fondos a las provincias.

Política12 de septiembre de 2025 SN
MILEI, JAVIER Davos 20250123
MILEI, JAVIER Davos

(SN; Buenos Aires) El Gobierno de Javier Milei consumó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso: se trata del Proyecto de Ley Nº 27.794, que buscaba automatizar la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, formalizado mediante el Decreto 652/2025.

La medida representa un duro golpe para los gobernadores, quienes esperaban que la normativa garantizara fondos previsibles y menos discrecionalidad en su asignación. Este veto se suma a los recientes rechazos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia en el Garrahan, profundizando el conflicto entre el Ejecutivo y las provincias.

Llaryora - Provincias UnidasRío Cuarto: Llaryora recibe a gobernadores de Provincias Unidas

El proyecto vetado buscaba que los ATN fueran redistribuidos automáticamente, integrados a la masa coparticipable y contemplando a Tierra del Fuego y CABA. Sin embargo, el Gobierno argumenta que estos fondos tienen una finalidad específica para atender emergencias y desequilibrios financieros, y que su asignación debe permanecer bajo la discrecionalidad del Ejecutivo.

El veto se produce en un momento de tensión política y económica, tras la derrota del oficialismo en Buenos Aires y en medio de una recomposición estratégica que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y la convocatoria a una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Pese a estos gestos, la postura firme de Milei frente a la distribución de los ATN genera nuevos roces con los gobernadores, que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.
 
 

