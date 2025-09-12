Veto: Milei bloquea la Ley de ATN y profundiza el conflicto con gobernadores

Basualdo apoyó el reclamo de trabajadores del INTA ante el ajuste de Milei
La Intendenta de Despeñaderos y candidata a Diputada Nacional visitó a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes enfrentan el ajuste del gobierno de Javier Milei, que impuso recortes presupuestarios y despidos en todo el país. "En ningún lugar del mundo cabe pensar que se puede denostar de esta manera a quienes con su trabajo promueven el desarrollo de un sector tan estratégico como la agroindustria”, afirmó.