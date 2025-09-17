Córdoba: Milei busca remontar tras la derrota en Buenos Aires

(SN; Córdoba) Javier Milei relanza este viernes su campaña nacional desde Córdoba capital, en un acto que tendrá lugar en el Parque Sarmiento bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede". La jornada llega después de la derrota por 13 puntos en las elecciones legislativas bonaerenses, que dejó al oficialismo en una posición más débil de lo esperado.

El acto comenzará a las 18 en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, con la participación de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en Córdoba, liderados por Gonzalo Roca, y dirigentes provinciales y nacionales del espacio.

Previo a la movilización política, Milei participará al mediodía del 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, compartiendo escenario con empresarios y referentes del sector productivo local.

En redes, el mandatario convocó a sus seguidores con un mensaje que reflejó su estrategia de recuperación: "Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. Viva la libertad carajo!".

VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/6YtfcCDqD0 — Javier Milei (@JMilei) September 17, 2025

Córdoba se convierte así en el escenario elegido por Milei para intentar reenfocar la campaña y recuperar terreno de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.