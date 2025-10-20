Alta Gracia: hospitalizaron a un motociclista luego de un fuerte impacto

El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.

Policiales20 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-20 at 8.36.04 AM

(SN; Alta Gracia) Este lunes ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en Barrio Liners, sobre calle Presidente Juan Domingo Perón, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de una pick up marca Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 43 años, y una moto Honda, en la que tranistaba un joven de 22 años.

El choque se dio por circunstancias que aún no se establecieron y el motociclista sufrió algunas lesiones. En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los involucrados y luego trasladó al joven de la moto hacia el Hospital Regional.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email