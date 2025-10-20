Alta Gracia: hospitalizaron a un motociclista luego de un fuerte impacto

Detenido: sin mediar palabra, le partió el vidrio del auto estacionado al frente de su cochera
Este violento hecho causó conmoción en toda la ciudad y la provincia debido a la intolerancia del sujeto que se encuentra detenido en la sede policial.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.Policiales20 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este lunes ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en Barrio Liners, sobre calle Presidente Juan Domingo Perón, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta.
Fuentes policiales informaron que se trata de una pick up marca Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 43 años, y una moto Honda, en la que tranistaba un joven de 22 años.
El choque se dio por circunstancias que aún no se establecieron y el motociclista sufrió algunas lesiones. En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los involucrados y luego trasladó al joven de la moto hacia el Hospital Regional.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
La mujer se conducía en motocicleta junto a su hija de nueve años. El choque se dio con un automóvil marca Fiat Cronos, en el que circulaba un hombre de 49 años.
Un camión que trasladaba chapas perdió parte de su carga en la Rotonda AG, provocando que una motocicleta derrapara y su conductor fuera trasladado al Hospital Regional.
Gendarmería Nacional arrestó a un hombre en el marco de una investigación por presunta trata de personas. Quedó alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la causa.
Una mujer de 31 años fue aprehendida tras intentar agredir con un cuchillo a su expareja. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y fue intervenido por la Patrulla Preventiva.
Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a su exsuegra, fue detenido en Entre Ríos y será sometido a peritajes psiquiátricos. La Justicia intenta determinar qué ocurrió con el remisero que lo llevó a Córdoba.
En pleno centro -junto al histórico edificio municipal- los rastros de la metralla golpista de 1955 aún reclaman el reconocimiento a la resistencia popular en defensa de la democracia.
Viaje de lujo de 5 altos funcionarios de Cancillería de Milei al Caribe. Pasajes en primera clase de u$s10.000 y hotel de u$s 600 la noche en plena austeridad desatan polémica.
El exgobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), junto al gobernador Martín Llaryora, encabezó un acto de campaña el sábado por la noche, en pleno corazón de barrio Alberdi, Río Cuarto.
Los comercios pymes registraron una caída del 3,5% en las ventas. El ticket promedio de $37.124 representa un 16,7% menos de poder de compra que el año pasado.
