Alta Gracia: hospitalizaron a un motociclista luego de un fuerte impacto

(SN; Alta Gracia) Este lunes ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en Barrio Liners, sobre calle Presidente Juan Domingo Perón, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de una pick up marca Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 43 años, y una moto Honda, en la que tranistaba un joven de 22 años.

El choque se dio por circunstancias que aún no se establecieron y el motociclista sufrió algunas lesiones. En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los involucrados y luego trasladó al joven de la moto hacia el Hospital Regional.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.