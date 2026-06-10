Fuerzas especiales de EE.UU. realizaron ejercicios militares en Córdoba

(Córdoba; SN).- Con una demostración operacional realizada en territorio cordobés concluyó el ejercicio conjunto y combinado “Daga Atlántica 2026”, el primero de Fuerzas de Operaciones Especiales desarrollado entre Argentina y Estados Unidos en el país. La actividad fue presentada por el Ministerio de Defensa como "un hito para el fortalecimiento de las capacidades militares nacionales y la cooperación bilateral".

El cierre del entrenamiento contó con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, junto a funcionarios nacionales, autoridades militares argentinas y representantes del gobierno estadounidense. Si bien en prinicpio se había previsto la presencia del presidente Javier Milei para el cierre de los ejercicios en Córdoba, finalmente la visita fue cancelada.

Durante la jornada se exhibieron operaciones aerotransportadas, lanzamientos de paracaidistas, maniobras de combate y despliegues coordinados entre fuerzas terrestres y aéreas.

Según informó la cartera de Defensa, el ejercicio se extendió durante 42 días y movilizó a más de 350 efectivos militares y civiles, además de decenas de vehículos tácticos, aeronaves, helicópteros y sistemas de comunicaciones.

La primera etapa estuvo enfocada en el adiestramiento táctico de las Fuerzas de Operaciones Especiales argentinas. Participaron efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes realizaron ejercicios de tiro, rescate de personal aislado en combate, atención de heridos, planeamiento operacional y ejecución de misiones especiales.

Las actividades se desarrollaron inicialmente en instalaciones de la VII Brigada Aérea, en Moreno, provincia de Buenos Aires, y luego en la Base de Infantería de Marina Baterías, en Punta Alta.

La segunda fase se concentró en el planeamiento, comando y control de operaciones especiales conjuntas y combinadas. El proceso fue conducido por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE), dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante esta instancia participaron especialistas del Joint Special Operations University (JSOU) y del Special Operations Command South (SOCSOUTH), quienes colaboraron en la capacitación de los cuadros argentinos bajo estándares utilizados por la OTAN y las Naciones Unidas.

El ejercicio simuló una crisis internacional de gran magnitud que requería la intervención coordinada de fuerzas especiales para proteger y recuperar personas y objetivos considerados estratégicos para ambos países. Las operaciones se realizaron en distintos escenarios de Córdoba y Buenos Aires, incluyendo ámbitos urbanos, rurales, costeros y portuarios.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que Daga Atlántica 2026 fue el mayor ejercicio conjunto y combinado de Fuerzas de Operaciones Especiales realizado hasta el momento en Argentina. En total se ejecutaron más de 40 actividades de instrucción y adiestramiento, se recorrieron más de 1.500 kilómetros y se desarrollaron más de 100 horas de capacitación especializada.

La experiencia también servirá como preparación para PANAMAX 2026, un ejercicio multinacional en el que el Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino tendrá responsabilidades de conducción junto a fuerzas de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Belice y República Dominicana.

Para el Gobierno nacional, los resultados obtenidos fortalecen la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas argentinas y consolidan la participación del país en operaciones especiales combinadas a nivel internacional.