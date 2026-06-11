Adorni encontró dólares, compró Bitcoin y ahora encontró la declaración jurada

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros, y su esposa Bettina Ageletti.

(Buenos Aires; SN).- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que ya presentó su declaración jurada patrimonial y reconoció que durante años mantuvo ahorros no declarados. “Toda la vida ahorré en negro”, sostuvo el funcionario en diálogo con LN+, al intentar explicar el origen de los fondos bajo la lupa judicial.

Adorni dijo que realizó las rectificaciones correspondientes a los años 2023 y 2024, luego de las denuncias y cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, admitió que fue un “error” no haber declarado las ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas.

Según su propio relato, el primer dinero que acumuló provino de una suma que encontró junto a su hermano tras la muerte de su padre, en 2002. Luego, explicó que unificó ahorros con su esposa y que en 2013 comenzó a “incursionar” en el mercado de Bitcoin. Afirmó que invirtió cerca de 200 mil dólares y que obtuvo una ganancia aproximada de 300 mil, lo que elevó el monto total a unos 500 mil dólares.

“Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error”, aseguró el funcionario. También intentó despegarse de las sospechas judiciales: “No soy chorro, todo lo hice en mi vida privada”, afirmó.

Uno de los puntos bajo observación es la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Adorni explicó que antes de ingresar a la función pública alquiló una casa allí durante enero y febrero de 2024. Sostuvo que la propiedad siempre estuvo declarada, aunque en los papeles de su esposa y no en los suyos. “Eso es algo que voy a corregir”, dijo.

El funcionario también reconoció que intentó comunicarse con el arquitecto que realizó refacciones en esa vivienda. Se trata del mismo profesional que declaró que los trabajos habrían tenido un costo de 245 mil dólares. Sin embargo, Adorni no fue preciso sobre si finalmente existió o no esa comunicación.

Otro de los puntos cuestionados es un departamento en el barrio porteño de Caballito. El jefe de Gabinete explicó que accedió a la propiedad mediante una hipoteca acordada con conocidos. “Lo hice con un amigo, una de ellas es la mamá de un amigo”, sostuvo.

Según su versión, se mudó porque en su anterior departamento, ubicado sobre la calle Asamblea, sufría agresiones de vecinos. “Mi amigo Pablo sabía que tenía una urgencia por mudarme y me dijo que estaba terminando de pintarlo y que me mude”, relató. También señaló que la hipoteca no tenía vencimiento de capital, pero que debieron fijarle un plazo de un año por exigencia legal.

La controversia comenzó luego de que se descubriera que Adorni había viajado a una gira presidencial acompañado por su esposa. A partir de ese dato se conocieron viajes, gastos, inmuebles y refacciones que derivaron en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde marzo, el funcionario había prometido presentar su declaración jurada, aunque fue postergando la entrega. Incluso Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado, lo había apurado públicamente para que la presentara.

Entre los gastos señalados figuran 245 mil dólares en efectivo por refacciones en la casa de Indio Cuá, 120 mil dólares por la compra del inmueble y otros 5 mil por el ingreso al country. También se mencionan 60 mil dólares vinculados a la seña y cancelación parcial de una hipoteca por el departamento de Caballito.

A esos montos se suman 27.658 dólares destinados a viajes al exterior y unos 6 mil dólares por una escapada a Bariloche. En junio de 2024, Adorni viajó junto a su familia a esa ciudad y, según la información publicada, gastó más de nueve millones de pesos entre vuelos, hotel, excursiones y comidas.

Además, se informó que el funcionario mantiene deudas por 70 mil dólares más intereses correspondientes a una primera hipoteca, otros 200 mil dólares sin intereses por una segunda hipoteca y 65 mil dólares por un acuerdo “de palabra” con un desarrollador inmobiliario.

El caso también incluye la incorporación, junto a su esposa Bettina Angeletti, de una camioneta modelo 2021 adquirida en marzo de 2024. Según indicaron, el origen de los fondos fue la “venta de activos”, aunque sin mayores precisiones.

La declaración jurada presentada por Adorni abre ahora una nueva etapa: la de contrastar sus explicaciones públicas con la documentación patrimonial, los gastos detectados y la investigación judicial en curso.