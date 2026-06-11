Antes que la Justicia: Milei respaldó a Adorni y afirmó que "quedó claro que no robó"

(Buenos Aires; SN) El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario presentara su declaración jurada y rectificara informes patrimoniales anteriores, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de su cuenta de X, Milei reposteó un mensaje del cineasta Santiago Oría, quien defendió al funcionario y sostuvo: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.

Adorni confirmó que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, reconoció que no había declarado unos 500 mil dólares provenientes de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

En una entrevista con LN+, el jefe de Gabinete afirmó que la presentación vencía el próximo 31 de julio, pero decidió adelantarla junto con rectificaciones correspondientes a los años 2023 y 2024. “Voy a pagar hasta el último peso de impuestos”, expresó.

El funcionario sostuvo que los fondos provenían de ahorros familiares y de inversiones realizadas antes de su llegada a la función pública. “Desde los 18 años trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, señaló.

Adorni también aseguró que, al inicio de la polémica, evaluó dejar su cargo. “Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina”, afirmó. Luego agregó: “El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien”.

La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el jefe de Gabinete enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La investigación está bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Sobre la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, Adorni explicó que se realizó mediante un préstamo de un amigo y afirmó que la operación fue “lícita y normal”. Según indicó, la hipoteca se fijó por el plazo de un año porque así lo establece la ley.

Con la presentación patrimonial, el funcionario busca responder a los cuestionamientos sobre el crecimiento de sus bienes. Mientras tanto, Milei decidió respaldarlo públicamente y apuntó contra las críticas periodísticas que recibió su jefe de Gabinete.