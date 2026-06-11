Mundial 2026: cuándo juega Argentina y todo lo que hay que saber del torneo

(Internacionales; SN) La cuenta regresiva terminó. Este jueves 11 de junio comenzará el Mundial 2026, la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y la primera organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Durante 39 días, el torneo más importante del fútbol reunirá a los mejores equipos del planeta en una competencia que tendrá 104 partidos y una ronda adicional de eliminación directa.

La apertura será en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, donde el seleccionado local enfrentará a Sudáfrica. El encuentro comenzará a las 16:00 de Argentina y marcará el inicio formal de una Copa del Mundo que concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York.

Pero para los argentinos, la atención estará puesta en la Selección de Lionel Scaloni, que llega como campeona defensora luego de la consagración en Qatar 2022 y buscará algo que nadie consigue desde Brasil en 1962: ganar dos Mundiales consecutivos.

Cuándo juega Argentina

La Selección integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Fecha 1

Argentina vs. Argelia

Martes 16 de junio

22:00 (hora argentina)

Kansas City Stadium

Fecha 2

Argentina vs. Austria

Lunes 22 de junio

14:00 (hora argentina)

AT&T Stadium, Dallas

Fecha 3

Argentina vs. Jordania

Sábado 27 de junio

23:00 (hora argentina)

AT&T Stadium, Dallas

Los tres encuentros se disputarán en territorio estadounidense. Si avanza de ronda, Argentina comenzará su camino en la fase eliminatoria a partir de los dieciseisavos de final.

Dónde ver el Mundial

La televisación estará repartida entre distintas señales.

DSports y DGO transmitirán los 104 partidos del torneo.

TyC Sports emitirá una selección de encuentros, incluidos todos los partidos de Argentina.

TV Pública contará con los encuentros de la Selección argentina y otros partidos destacados.

Telefe también tendrá cobertura de los principales encuentros del campeonato.

El partido inaugural

El debut del torneo tendrá un fuerte contenido simbólico. México y Sudáfrica volverán a verse las caras en una apertura mundialista, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010.

México vs. Sudáfrica

Jueves 11 de junio

16:00 (hora argentina)

Estadio Azteca

TV: DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports.

El Azteca se convertirá además en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas, después de las de 1970 y 1986.

Cómo se juega el Mundial 2026

El principal cambio es la ampliación de participantes.

48 selecciones.

12 grupos de cuatro equipos.

Clasifican los dos primeros de cada zona.

También avanzan los ocho mejores terceros.

Se incorpora una nueva ronda de dieciseisavos de final.

En total se disputarán 104 partidos.

Los grupos del Mundial

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Grupo B

Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar.

Grupo C

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I

Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K

Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Las fechas clave

Inicio del Mundial: 11 de junio.

Fin de la fase de grupos: 27 de junio.

Dieciseisavos de final: desde el 30 de junio.

Octavos de final: del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Partido por el tercer puesto: 18 de julio.

Final: 19 de julio.

Las sedes

El torneo se disputará en 16 ciudades.

Estados Unidos: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Houston, Atlanta, Miami, Boston, Filadelfia, Kansas City, Seattle y San Francisco.

México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Canadá: Toronto y Vancouver.

Los debutantes y los candidatos

La ampliación del torneo permitió la clasificación de selecciones que nunca habían jugado una Copa del Mundo, entre ellas Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde.

En cuanto a los favoritos, Argentina aparece entre los principales candidatos junto con Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal y Alemania. La Albiceleste buscará conquistar su cuarta estrella y sostener el dominio que inició con la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Con más selecciones, más partidos y tres países organizadores, el Mundial 2026 abre una nueva etapa para la competencia más importante del fútbol. Para Argentina, además, será la oportunidad de defender la corona obtenida en Qatar y perseguir un bicampeonato que lleva más de seis décadas sin dueño.