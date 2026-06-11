Alta Gracia: fuerte impacto entre dos autos en una transitada esquina

(Alta Gracia; SN) Un accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en la intersección de Ruta Provincial 5 y calle Malvinas Argentinas, en Alta Gracia. Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 10:20.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Uno que circulaba por la Ruta 5 en sentido sur-norte impactó contra la parte trasera de un Volkswagen Gol, que se desplazaba en la misma dirección.

En el Fiat Uno viajaba un hombre de 25 años junto a otros cuatro ocupantes, entre ellos una niña de tres años.

Como medida preventiva, trabajó en el lugar el servicio de emergencias Vittal, que asistió a dos ocupantes del rodado. De acuerdo al parte policial, no se constataron lesiones.

Tras el siniestro, se realizaron las actuaciones correspondientes y solo se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.