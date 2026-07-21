Alta Gracia: qué pasa con las promesas a la Virgen cuando la Selección pierde
Sociedad21 de julio de 2026SN
Antes de la final, familias de distintos puntos de Córdoba llegaron al Santuario de Lourdes para pedir por la Selección. Después de la derrota, su rector habló sobre la frustración, el enojo y el sentido de aquellas expresiones de fe.
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SNSociedad21 de julio de 2026
El nirsevimab ya está disponible en los centros de salud municipales. No es una vacuna tradicional: aporta anticuerpos preparados y protege al bebé desde su aplicación. El equipo médico deberá determinar quiénes pueden recibirlo.
Alta Gracia: Matías lucha por su vida y necesita donantes de sangre
SNSociedad21 de julio de 2026
Matías permanece internado en grave estado desde el siniestro ocurrido el 20 de junio en calle Lucas V. Córdoba. Este jueves realizarán una campaña de donación de sangre en el Hospital de Alta Gracia.
Córdoba: Por temor a hechos de violencia suspenden el transporte interurbano
SNSociedad18 de julio de 2026
La medida regirá desde las 15 del domingo y busca prevenir ataques a unidades y pasajeros durante los festejos por el Mundial.
Tiempo en Alta Gracia: máxima de 30°, el "veranito" de julio alcanza hoy su pico
SNSociedad17 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 30°C en Alta Gracia, el registro más alto de la semana. Durante el fin de semana comenzará un descenso de la temperatura, aunque continuará el tiempo estable y sin probabilidades de lluvia.
ANSES: cómo consultar y descargar los recibos de haberes desde Mi ANSES
SNSociedad15 de julio de 2026
Jubilados y pensionados pueden acceder a la liquidación de sus haberes y descargar los comprobantes con validez oficial directamente desde Mi ANSES.
Malvinas: el Gobierno avaló la prohibición de banderas en el Argentina-Inglaterra
SNSociedad15 de julio de 2026
La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. No se permitirá el ingreso de banderas, camisetas ni carteles con referencias a las Islas Malvinas durante la semifinal del Mundial 2026.
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Anisacate: Contini recortó un 90% la partida de medicamentos y destinó $445 millones a tercerizaciones
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Una modificación del Presupuesto 2026 redujo $81,3 millones en medicamentos, instrumental y gastos de dispensarios. Al mismo tiempo, destinó $319 millones adicionales a servicios tercerizados y otros $106 millones a una partida denominada “otros aportes”.
Femicidio de Punilla: tenía una condena por violencia de género y mató a su expareja
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La víctima tenía 25 años y era madre de tres niños. El detenido cumplía una condena condicional por hechos de violencia contra la misma mujer. La Justicia investiga el caso como femicidio.
La Scaloneta volvió al país entre aplausos: el afecto de la gente superó la derrota mundialista
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Miles de hinchas recibieron al plantel en Ezeiza. Messi no regresó con la delegación y viajará en los próximos días a Rosario para reunirse con su familia.