Colombia: Petro convocó a la movilización popular para asegurar reformas

(Agencia Nodal) El presidente Gustavo Petro rindió este domingo, 9 de abril, un homenaje a la memoria de Jorge Eliécer Gaitán y dijo que “indudablemente, Gaitán es una figura que nos estimula y que nos permite pensar el Gobierno actual”.

Durante el acto con motivo del aniversario del asesinato del político, ocurrido en 1948; el presidente aprovechó la ocasión para invitar a los colombianos a movilizarse en las calles en defensa de sus reformas.

Aseguró que “un pueblo movilizado es fundamental para transformar el país” y que “si el pueblo no se moviliza (…) pues las reformas democráticas no van a pasar”, dijo en tono de advertencia.

Recordemos que el Gobierno no la tiene fácil en el Congreso, en donde las mayorías se están descuadrando para aprobar sus reformas. En el marco de la discusión sobre la reforma a la salud, los partidos Liberal, Conservador y la U ya dijeron que no apoyarán el proyecto. Por eso, nada de raro tiene que recurra al apoyo popular para avanzar en la aprobación de esos proyectos.

El presidente agregó que la figura de Jorge Eliécer Gaitán es “el espíritu que lanza a la población a la calle. Creo que él tenía toda la razón en el sentido que no se podría construir las reformas, no se podría construir justicia social, no se podría construir una democracia moderna sin un pueblo en las calles, sin un pueblo movilizado”.

En el acto de conmemoración participaron familiares de Gaitán, entre ellos su nieta María Valencia Gaitán, Directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Petro dijo que la funcionaria está “al frente de una tarea difícil, intentando que los procesos se puedan revitalizar” y subrayó que “sin memoria no hay nada que hacerse”.

Por último, señaló que espera que su gobierno sea “una ruptura”, pues según dice “nacemos, nos originamos, nos alimentamos, nos revitalizamos es a partir del origen gaitanista, de esa convocatoria gaitanista, del pueblo de Colombia”.

Agregó que ojalá “el gobierno del cambio sea un heredero legítimo de Gaitán, sea una continuación de lo que no pudo ser, truncado por la violencia”, expresó el primer mandatario.