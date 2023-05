Volodymyr Zelensky (C), posa junto al presidente del Senado de los Países Bajos, Jan Anthonie Bruijn (L), y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Países Bajos, Vera Bergkamp, / Foto: AFP AFP

(Télam / Foto: AFP AFP) Vlodomir Zelenski reclamó ante la Corte Penal Internacional la creación de un tribunal especial para que Rusia rinda cuentas de supuestos crímenes de guerra, señalando la “deportación ilegal de niños” como el principal: "Debería haber responsabilidad por este crimen. Y esto solo puede ser aplicado por el tribunal", dijo el presidente ucraniano. Además, rechazó la idea de un tribunal "híbrido" que proponen por otros Estados.

La Corte Penal internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por este supuesto crimen de en marzo.

Estados Unidos apoyó la creación de un tribunal especial para juzgar la "agresión" rusa en Ucrania" fundado en el sistema judicial ucraniano.

Sin embargo, Rusia y Estado Unidos no están adheridos a la Corte Penal Internacional porque no son signatarios del Estatuto de Roma. Por este mismo motivo la CPI no tiene facultades para juzgar a Rusia.