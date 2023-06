Contini: "Confío en las personas que fiscalizaron"

(SN; Anisacate) Natalia Contini, intendenta electa de anisacate salió en vivo por Siempre Radio 93.3 tras las polémicas elecciones de la localidad y las declaraciones de Ramón Zalazar, Intendente en funciones, acerca de que no reconce la victoria de la candidata del PRO.

Contradiciendo los dichos de su oponente político acerca de las irregularidades en los comicios, Contini aseguró que fue un proceso electoral impecable y que sus fiscales trabajaron tranquilos “todo se dio de forma correcta y porsupuesto que había tensión y mucha espera, pero también había respeto”.

Contini continuó avivando la polémica al decir: “nosotros esperamos que finalizara el escrutinio, que se cargaran todas las actas; obviamente que teníamos la previa porque nuestros fiscales a medida que cerraban iban pasando los números, pero bueno, hasta que no estuvo en la página no anunciamos nada y esperamos. Lamentablemente del otro lado se festejó, lo que produjo una situación compleja hasta que tuvieron cargados los últimos números, pero bueno.”

Recordemos que los motivos que Zalazar esgrimió sobre el no reconocimiento tienen que ver con la consideración de votos nulos que en realidad no fueron nulos, la revisión de mesas que ya estaban cerradas y “denuncias de los vecinos”. También apuntó sobre las fallas que tuvieron los fiscales, tanto de su partido como de los demás.

Sobre esta falta de reconocimiento del intendente, Contini dijo que no le molesta, pero le duele por la descalificación que esto significa “para las 120 personas que participaron del acto electoral, porque también estamos hablando de que se pueso en cuestionamiento hasta su propio equipo. Sé cómo trabajan. He estado con ellos, he trabajado, sé quiénes son. Entonces, como sé el nivel de profesionalismo que tienen, también podemos cometer errores, lo podrían haber cometido mis fiscales. Los cometí yo también con porque soy un ser humano”, dijo.

Por otra parte, habló sobre el pedido de impuganar dos mesas que realizó Zalazar a la justicia: "Hemos hecho todo como corresponde confío en las personas que fueron parte de del escrutinio, confío por supuesto y en mi en mi equipo, pero sobre todo, confío en las personas que fiscalizaron como presidentes y vicepresidente de mesa tengo mucha tranquilidad entonces desde esa tranquilidad espero a que la jueza me me notifique somos personas de ley que vamos por el camino correcto y esperamos con esa tranquilidad".

Más adelante, siguió apuntando contra la gestión de Zalazar al hablar de la propuesta de sacar la estatua de nestor Kirchner, ubicada sobre la Ruta 5, y remplazarla por la de Favaloro: “cuando la condenan a la presidenta a seis años de prisión en suspenso en una de sus causas. Nosotros largamos el video respuesta al pedido que nos había hecho la gente sobre que la estatua de Néstor no los identificaba.” dijo.

En rempalzo de Nestor, Natalia Contini “le propuso al pueblo poner la estatua de Favaloro porque es una persona ajena a la política, un médico que había dejado su vida, que nos había dejado desde la medicina para los argentinos y para toda la humanidad, con valores que representan esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la renuncia, porque también para ser un grande, hay que aprender en la vida, renunciar, a renunciar a los propios intereses.”

Volvió a arremeter contra Zalazar al declarar que la elección de la estauta “fue una decisión inconsulta, claramente, por una afinidad política de quien gobernaba que generó una división que diez, once años once años después demostrando las que cuando uno toma una nunca termina bien”.

Por último, le preguntaron como se estaba preparando para asumir el cargo de intendenta de Anisacate dentro de seis meses y dijo que “desde del respeto” va a pedir un relevamiento acerca del funcionamietno de cada una de las áreas de la Municipalidad: “quiero hablar con cada una de las personas que hacen que el municipio funcione. Entonces, una vez que tengamos un mapa, vamos a volver a armar la municipalidad, pero esta vez desde del corazón.”