Pepe Mujica: "El guerrero tiene derecho a su descanso"

(SN; con información de NA) Este jueves, en medio de una dura enfermedad, el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica se refirió a su estado de salud. “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, afirmó en una entrevista con el medio Búsqueda.

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos", expresó el ex mandatario uruguayo, de 89 años.

Por otro lado avisó que no brindará nuevas entrevistas: "Pido es que me dejen tranquilo. Que no me jodan con entrevistas al pedo. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".

El ex presidente fue diagnosticado con cáncer de esófago en abril del año pasado y desde entonces se sometió a diferentes tratamientos e intervenciones. El más reciente fue en los últimos días de diciembre, cuando se le colocó un dispositivo que le permite alimentarse e hidratarse mejor. “Yo me voy a morir acá”, sentenció en alusión a la chacra de Rincón del Cerro en donde vive junto a su esposa, Lucía Topolansky.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) también se refirió al futuro de su espacio político luego de una votación histórica en las últimas elecciones en la que salió victorioso Yamandú Orsi. Aseguró que se siente “orgulloso” y que es algo que le permite “irse tranquilo y agradecido”. Además remarcó que lo incomoda cuando “inventan elucubraciones” sobre un posible rol suyo en el gobierno. En relación a Orsi dijo: “Al otro día que ganó las elecciones me vino a ver de mañana y nunca más hablé con él. No tengo ni idea, no pienso saber para nada ni quiero ver nada porque lo peor que hay es armar un gobierno”.